Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse catalane sur l’avenir de Neymar !

Publié le 29 avril 2021 à 19h15 par B.C.

Sous le feu des critiques après la demi-finale aller de Ligue des champions perdue face à Manchester City (1-2), Neymar pourrait précipiter son départ du PSG afin de faire son retour au FC Barcelone d’après la presse espagnole.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Neymar est sur le point de prolonger son bail de quatre années, avec une option pour une saison supplémentaire. Le Brésilien pourrait donc rester dans la capitale jusqu’en 2027 comme vous l’a récemment révélé le10sport.com, et Neymar a lui-même confirmé l’avancée des discussions avec le PSG ce mardi : « Tout est presque réglé. (…) Vous savez, on est en discussion avec Paris... On n'est pas pressé. (...) Je me sens à l'aise. Je me sens vraiment très heureux ici au Paris Saint-Germain. » Pourtant, ce dossier fait toujours parler en Espagne. En effet, le FC Barcelone ne perdrait pas de vue Neymar et serait prêt à se positionner si l’attaquant de 29 ans venait à changer d’avis pour son avenir, et la prestation ratée du PSG face à Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions pourrait avoir son importance.

La déception de Neymar au PSG pourrait faciliter son départ