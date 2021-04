Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, on continue d’y croire pour Neymar !

Publié le 29 avril 2021 à 16h15 par T.M.

Bien qu’un accord aurait été trouvé entre le PSG et Neymar pour la prolongation de ce dernier, rien n’a été officialisé. Face à cela, l’espoir serait toujours de mise au FC Barcelone.

Où s’écrira l’avenir de Neymar ? Pour beaucoup, cela serait réglé entre le Brésilien et le PSG. Les deux parties seraient tombés d’accord pour une prolongation. Cependant, rien n’est encore officiel, et en Espagne, on persiste à dire qu’un retour au FC Barcelone serait toujours possible. Cependant, pour Joan Laporta, rapatrier Neymar ne s’annonce pas si simple. En effet, comme l’a fait savoir ESPN , le président du Barça comptait sur les revenus de la Super Ligue pour envisager un transfert de Neymar. Cependant, le projet ne se fera pas et il faut donc trouver de nouveaux moyens.

Un dossier toujours d’actualité !