Mercato - PSG : Le Barça a tout prévu pour le retour de Neymar…

Publié le 30 avril 2021 à 4h45 par T.M.

A Barcelone, on étudierait la possibilité de faire revenir Neymar. Un recrutement qui impliquerait certains changements au sein du club catalan.

Tant que la prolongation de Neymar au PSG ne sera pas actée, les rumeurs sur son avenir continueront de se multiplier. Et en Espagne, on ne cesse de rajouter des couches à propos d’un départ du Brésilien et d’un possible retour au FC Barcelone. Malgré des moyens limités, Joan Laporta étudierait bel et bien la possibilité de rapatrier Neymar, et ce même si le joueur du PSG ne répond pas à la priorité, à savoir recruter un buteur. Néanmoins, le Barça aurait pensé à tout.

Une attaque Neymar-Fati-Messi ?