Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a un énorme boulevard pour ce joli coup !

Publié le 30 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria a été interpellé par Pol Lirola, prêté par la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison. Le message du latéral droit a été clair : poursuivre outre son prêt à Marseille.

« Dans la situation de Leo (Balerdi) et Pol (Lirola), on discute avec les agents. On a maintenant des conversations presque tous les jours pour savoir comment faire ses dossiers. Il faut trouver un point d’équilibre entre le vendeur et l’acheteur. Nous sommes très contents avec eux » . De passage en conférence de presse mercredi, Pablo Longoria ne s’est pas caché pour la situation de Leonardo Balerdi et Pol Lirola, tous deux prêtés jusqu’à la fin de la saison. Des discussions avec les représentants du défenseur du Borussia Dortmund et ceux du latéral de la Fiorentina sont en cours en soulignant la satisfaction qu’il a en tant que président et que le club a envers le rendement des deux joueurs. Cependant, rien n’assure que Lirola sera marseillais outre la fin de sa période de prêt cet été.

« Je ne fais que jouer en espérant rester »