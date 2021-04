Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola est tombé sous le charme de Sampaoli !

Publié le 29 avril 2021 à 23h10 par A.C.

Pol Lirola, actuellement prêté par la Fiorentina à l’Olympique de Marseille, s’est exprimé au sujet de sa relation avec Jorge Sampaoli.

Dès l’arrivée de Jorge Sampaoli, quelques joueurs de l’Olympique de Marseille ont rapidement semblé proches de son style de jeu. C’est le cas de Pol Lirola. Très offensif pour un latéral droit, l’Espagnol semble pouvoir totalement s’exprimer dans le dispositif de Sampaoli. Il a d’ailleurs aligné les bonnes prestations récemment, avec notamment un doublé contre le FC Lorient (3-2). Forcément, le courant passe bien entre les deux hommes...

« Sampaoli vit intensément les choses »