OM - Malaise : Sampaoli pointe du doigt un problème avec Dimitri Payet !

Publié le 29 avril 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

De retour en forme ces dernières semaines avec l’OM, Dimitri Payet semble pleinement bénéficier des conseils de son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli. Et ce dernier s’est livré ce jeudi sur l’irrégularité affichée par son numéro 10 tout au long de sa carrière.

Comme en témoigne son doublé inscrit vendredi dernier en championnat avec l’OM sur la pelouse de Reims (3-1), Dimitri Payet est de retour en forme après un début de saison très compliqué. Longtemps pointé du doigt ces derniers mois pour ses problèmes de poids et ses mauvaises performances, le numéro 10 de l’OM semble retrouver peu à peu ses meilleures sensations, ce qui correspond avec l’arrivée de Jorge Sampaoli au club. D’ailleurs, l’entraîneur argentin, qui compte beaucoup sur l’apport de Payet cette saison à l’OM, n’hésite pas à dresser un constat très clair sur la carrière de son protégé.

« Il doit comprendre pourquoi il a cette irrégularité »

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Sampaoli a évoqué l’irrégularité dont Dimitri Payet a fait l’objet tout au long de sa carrière, et le technicien argentin de l’OM entend bien l’aider à résoudre enfin ce souci récurrent : « C'est un joueur de plus en plus en forme. Il joue plus près de la surface. Il améliore ses stats. Il a compris notre philosophie de jeu. Je crois en ses capacités, j'espère qu'il va continuer à progresser au quotidien (…) Son irrégularité ? Par rapport à sa carrière, il s'agit de comprendre pourquoi il a cette irrégularité et lui donner les outils pour ne plus que cela se reproduise. Il faut se concentrer sur le jeu et maintenir le niveau de concentration au dessus du reste », a expliqué Jorge Sampaoli, qui compte bien aider Dimitri Payet à maintenir son niveau de forme actuel le plus longtemps possible à l’OM. Et l’international français sait d’ailleurs qu’il peut compter sur son entraîneur…

« On a confiance en lui »