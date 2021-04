Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola prend position pour l’avenir de Milik et Balerdi !

Publié le 29 avril 2021 à 21h10 par A.C.

Prêté par la Fiorentina cet hiver, Pol Lirola semble s’épanouir à l’Olympique de Marseille.

L’été sera crucial pour l’Olympique de Marseille. C’est en effet là qu’on pourra juger le travail de Pablo Longoria, qui pourrait bien être emmené à changer une grosse partie de l’effectif. C’est d’ailleurs aussi après ce mercato que l’on pourra juger Jorge Sampaoli. La saison prochaine, le coach de l’OM aura toutes les armes nécessaires et à lui donc d’installer son jeu, avec des joueurs qu’il a voulus. Certains sont d’ailleurs déjà au club, puisque Sampaoli a clairement fait savoir vouloir garder Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Or, ces trois joueurs pourraient bien partir, puisque le premier est très courtisé et les deux autres sont simplement prêtés.

« Je veux jouer avec eux la saison prochaine »