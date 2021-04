Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Icardi, Dybala... Leonardo obligé de revoir ses plans !

Publié le 29 avril 2021 à 19h30 par A.C.

Leonardo a déjà commencé à tracer les grandes lignes du mercato estival du Paris Saint-Germain, mais les choses pourraient se compliquer.

Comme un joueur d’échecs, Leonardo a toujours un ou deux coups d’avance. Avec le mercato estival qui approche à grands pas, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a donc plusieurs dossiers déjà bien avancés. C’est le cas de la prolongation de Neymar, qui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, est imminente. Mais Leonardo va également devoir arranger le reste de l’attaque du PSG ! Pour Kylian Mbappé, les choses avancent beaucoup moins vite et les autres buteurs parisiens ont un avenir assez incertain. Moise Kean n’est en effet que prêté au PSG et même si nous avons expliqué sur le10sport.com qu’il souhaite rester, Leonardo devra trouver un accord avec Everton. Pour cela, il serait d’ailleurs même prêt à sacrifier l’autre arme offensive du PSG, avec Mauro Icardi. Pour ce dernier, la presse italienne parle notamment d’un énorme échange avec Paulo Dybala.

La Juventus veut souffler Kean au PSG

Mais il y a un club qui pourrait torpiller la stratégie de Leonardo. Club formateur de Moise Kean, la Juventus souhaiterait en effet faire tout son possible pour le rapatrier. Ce jeudi, Tuttosport explique que l’Italien serait tout simplement la grande priorité de La Vieille Dame en attaque. D’après les informations du quotidien, il aurait même dépassé un certain Mauro Icardi ! L’Argentin semblait en effet jusque-là être le rêve de la Juve, qui le suit depuis son explosion à la Sampdoria. Il ne serait désormais même plus pris en considération, puisque l’autre grosse piste offensive des Bianconeri concernerait Arkadiusz Milik de l’Olympique de Marseille.

L’échange Dybala/Icardi en stand-by