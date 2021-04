Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier chaud de Longoria sur le point de basculer ?

Publié le 29 avril 2021 à 19h10 par A.C.

Pablo Longoria aimerait recruter une doublure à Steve Mandanda, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille court jusqu’en 2024

A l’Olympique de Marseille, on prépare déjà l’avenir. Toujours performant et récemment prolongé de plusieurs années, Steve Mandanda a 36 ans et s’approche inexorablement de la fin. Ainsi, L’Équipe a clairement annoncé que Pablo Longoria aurait commencer à ratisser le marché pour lui trouver une doublure qui à la longue, pourrait le remplacer. En Italie, on parle notamment d’Alessio Cragno, gardien de 26 ans de Cagliari, dont le contrat se termine en juin 2024.

La Fiorentina prête à passer à l’action pour Cragno