Mercato : PSG, Juve... L'OM se mobilise pour Arkadiusz Milik !

Publié le 29 avril 2021 à 18h30 par B.C. mis à jour le 29 avril 2021 à 18h36

À peine arrivé à l’OM, Arkadiusz Milik est déjà annoncé sur le départ. Le PSG, l’Atlético et la Juventus s’intéresseraient notamment à l’international polonais, que les Marseillais souhaitaient absolument conserver.

Recruté cet hiver par l’OM, Arkadiusz Milik a rapidement apporté satisfaction à son nouveau club. Le Polonais a toutes les caractéristiques nécessaires pour être le fameux grantatakan tant recherché par les Phocéens depuis le lancement du projet McCourt, mais son passage pourrait être de courte durée. Prêté avec une obligation d’achat par le Napoli, Arkadiusz Milik ne manque pas d’ambition pour la suite de sa carrière et disposerait d’une option dans son contrat, estimée à 12M€, lui permettant de partir dès le prochain mercato estival pour un club plus huppé. La Juventus, l’Atlético de Madrid et même le PSG lorgneraient l’attaquant polonais, qui pourrait ne pas rester insensible à l’idée de disputer la prochaine Ligue des champions. Un scénario que l’on souhaite à tout prix éviter de voir à Marseille.

Longoria, Sampaoli et les joueurs veulent conserver Milik

À peine quelques mois après son arrivée à l’OM, Arkadiusz Milik semble déjà faire l’unanimité au sein du club. « Il se sent très bien ici. On a un groupe qui est facile, mais il a tout fait pour bien s'intégrer. Dans le vestiaire, c'est un grand pro, toujours de bonne humeur. On espère que ça jouera dans sa décision de rester », a confié ce jeudi Valentin Rongier, en conférence de presse. Présent face aux médias en milieu de semaine, Pablo Longoria a également affiché la volonté de conserver Milik à la fin de la saison, assurant que l’OM était en position de force : « Je ne peux pas prendre de position catégorique. On a le contrôle de Milik, oui. C’est un joueur de l’OM, mais la formule est difficile à expliquer. C’est un prêt avec obligation d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples sauf si on le décide. On a le contrôle. (…) Il n’y a pas de gentleman agreement, il faut négocier avec nous. Il dit tous les jours qu’il est content d’être ici. Mais il y a toujours une possibilité d’aller dans un top club européen. Il n’y a pas de parole donnée pour libérer le joueur en cas de grosse offre. Mais l’intention du joueur est de rester à l’OM . »

Un départ inéluctable ?