Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alban Lafont envoie un message clair sur son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 22h45 par A.M.

Alors que le FC Nantes a annoncé avoir levé son option d'achat, Alban Lafont s'est prononcé sur son avenir et annonce vouloir apporter son expérience aux Canaris.

Cet été, l'Olympique de Marseille pourrait bien se mettre en quête d'un nouveau portier afin d'assurer la succession de Steve Mandanda à moyen terme. Dans cette optique, la piste menant à Alban Lafont aurait été activée en coulisses par Pablo Longoria. Toutefois, le FC Nantes annonce avoir levé l'option d'achat du portier français, prêté depuis deux ans par la Fiorentina. Désormais lié aux Canaris jusqu'en juin 2024, Alban Lafont assure d'ailleurs être ravi de s'engager définitivement avec le FC Nantes.

Lafont s'enflamme pour son transfert définitif à Nantes