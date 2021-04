Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - Officiel : Le FC Nantes conserve Lafont !

Publié le 29 avril 2021 à 18h39 par La rédaction mis à jour le 29 avril 2021 à 18h40

Prêté par la Fiorentina depuis deux saisons, Alban Lafont s'engage définitivement avec le FC Nantes qui a levé son option d'achat.

Malgré une saison délicate, le FC Nantes a décidé de lever l'option d'achat d'Alban Lafont, prêté depuis deux saisons par la Fiorentina. « Le FC Nantes est heureux d’annoncer la levée de l'option d'achat auprès du club italien de l’ACF Fiorentina (Serie A) pour la mutation définitive d’Alban Lafont (22 ans) au sein de l’effectif nantais. Prêté depuis deux saisons aux Jaune et Vert, le portier international Espoirs tricolore sera lié au Club des bords de l'Erdre jusqu'en 2024 », précise le communiqué des Canaris. Reste désormais à savoir si le FC Nantes a levé l'option d'achat d'Alban Lafont pour le conserver ou afin de le revendre dès cet été et réaliser une plus-value rapide. Le maintien ou non du club en Ligue 1 sera probablement crucial dans ce dossier que l'OM suivrait avec attention.