Mercato - OM : Lirola interpelle Longoria pour son avenir !

Publié le 29 avril 2021 à 20h45 par A.C.

Actuellement prêté par la Fiorentina, Pol Lirola a exprimé le souhait de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille.

C’est l’un des dossiers chauds de Pablo Longoria. Arrivé cet hiver, Pol Lirola n’est que prêté à l’Olympique de Marseille et pourrait donc plier bagages à la fin de la saison. Il fait pourtant partie des joueurs que Jorge Sampaoli souhaiterait garder, comme le défenseur Leonardo Balerdi. Mais son option d’achat s’élève à 12M€, une somme assez élevée pour les caisses de l’OM. C’est pour cela que Longoria pourrait décider d’'ouvrir des négociations avec la Fiorentina, afin de baisser ce montant.

« J’ai envie de continuer ici, mais comme je l’ai dit, ça ne dépend pas de moi »