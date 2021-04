Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l’attaque pour Balerdi et Lirola !

Publié le 28 avril 2021 à 14h00 par T.M.

Cet été, l’une des priorités de l’OM sera de conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola. Et pour cela, Pablo Longoria est déjà au travail.

Pour la prochaine saison, Jorge Sampaoli a déjà certaines idées du visage qu’il souhaiterait donner à l’OM. Et si cela passera par différentes recrues, l’Argentin veut également conserver certains de ses joueurs actuels, pourtant annoncés sur le départ. Ainsi, Sampaoli voudrait notamment continuer avec Leonardo Balerdi et Pol Lirola, actuellement prêtés par le Borussia Dortmund et la Fiorentina. C’est maintenant à Pablo Longoria de jouer, lui qui veut négocier à la baisse les options d’achat initiales de l’Argentin (14M€) et de l’Espagnol (12M€).

« On a maintenant des conversations presque tous les jours… »