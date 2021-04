Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola, Balerdi... Longoria passe à l’action !

Publié le 29 avril 2021 à 20h10 par A.C.

Pablo Longoria devra rapidement régler l’avenir de Pol Lirola et de Leonardo Balerdi, actuellement prêtés à l’OM.

Le visage de l’Olympique de Marseille va changer cet été. Plusieurs joueurs pourraient être emmenés à quitter le club et c’est notamment le cas de ceux actuellement prêtés. Ils sont au nombre de cinq avec Olivier Ntcham, Pol Lirola, Arkadiusz Milik, Michaël Cuisance et Leonardo Balerdi. Parmi eux, seulement deux devraient être gardés. Jorge Sampaoli aurait en effet tranché en faveur de Lirola et de Balerdi, deux joueurs qui jouent beaucoup depuis son arrivée. En conférence de presse, Pablo Longoria a d’ailleurs évoqué ces deux dossiers. « Dans la situation de Leo (Balerdi) et Pol (Lirola), on discute avec les agents » a expliqué le président de l’OM. « On a maintenant des conversations presque tous les jours pour savoir comment faire ses dossiers. Il faut trouver un point d’équilibre entre le vendeur et l’acheteur. Nous sommes très contents avec eux ».

Longoria veut négocier avec Dortmund et la Fiorentina