Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour l’avenir de Julian Draxler !

Publié le 29 avril 2021 à 21h15 par H.G.

Alors que Julian Draxler arrivera au terme de son contrat au Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, le club de la capitale n’aurait pas l’intention de le voir partir libre à cette date.

« On a un peu moins parlé, mais je pense que c'est un joueur très important, on doit clarifier sa situation. Les dernières années, il a eu moins d'opportunités mais c'est un joueur quand même important pour le club », déclarait Leonardo à France Bleu il y a quelques semaines. Ce faisant, le directeur sportif du PSG a ouvert la porte à une prolongation du contrat de Julian Draxler, libre le 30 juin prochain. Cette déclaration a surpris bon nombre d’observateurs, dans la mesure où tout indiquait que l’international allemand quitterait le club de la capitale librement après avoir longuement déçu au fil du temps.

Une prolongation d’un an pour Julian Draxler ?