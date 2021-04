Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Julian Draxler d’ores et déjà scellé ?

Publié le 26 avril 2021 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 26 avril 2021 à 15h34

Lié jusqu’à l’été prochain avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler aurait pris la décision de quitter la capitale. L’international allemand ne manque pas de piste pour son avenir, et ce départ devrait lui permettre de récupérer une jolie prime à la signature cet été.

Recruté par le PSG en janvier 2017 pour jouer un rôle majeur dans l’équipe, Julian Draxler n’est jamais parvenu à faire l’unanimité sur la durée. Malgré des premiers mois convaincants, l’international allemand s’est ensuite montré irrégulier et a souffert des arrivées de Kylian Mbappé et Neymar l’été suivant son arrivée. Alors que son contrat court jusqu’à la fin de la saison, Julian Draxler semblait alors se diriger vers un départ, d’autant que Leonardo cherchait à s’en séparer dès l’été dernier pour renflouer les caisses, mais le retour de Mauricio Pochettino dans la capitale a changé la donne. L’entraîneur du PSG n’hésite pas à utiliser le milieu offensif dans des rencontres importantes et voudrait le conserver la saison prochaine, amenant ainsi Leonardo à négocier une prolongation avec son entourage. « On va voir comment est la situation. On parle un peu moins, mais on va voir aussi parce que c'est un joueur dont on doit clarifier la situation quand même. C'est un joueur important, même si malheureusement il a eu moins d'opportunités ces dernières saisons », confiait-il en février dernier, au micro de France Bleu .

Vers un départ libre pour Draxler

Cependant, l’arrivée de Mauricio Pochettino ne devrait pas suffire à relancer l’avenir de Julian Draxler. Comme l’explique le site Paris-Fans ce lundi, le champion du monde 2014 envisagerait bel et bien de plier bagage dès la fin de la saison. Le PSG avait pourtant ouvert les discussions avec son entourage pour trouver un terrain d’entente, à condition que le joueur accepte de revoir son salaire à la baisse. L’Allemand perçoit actuellement environ 7.5M€ par saison tandis que Leonardo voulait lui proposer entre 5 et 6M€ selon le média parisien. Florian Plettenberg, journaliste pour Sport1 , annonçait déjà il y a quelques jours que la décision de Julian Draxler était prise, et que ce dernier comptait officialiser son départ prochainement, après la campagne de Ligue des champions. On ne devrait donc pas retrouver le milieu offensif de 27 ans du côté du Parc des Princes la saison prochaine, et plusieurs clubs se seraient déjà positionnés pour s’attacher ses services.

Arsenal, Galatasaray, Bayern… Les pistes ne manquent pas