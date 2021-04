Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité sur la piste Adrien Rabiot !

Publié le 30 avril 2021 à 7h00 par A.C.

Le FC Barcelone aurait décidé de relancer les contacts avec Adrien Rabiot et son entourage. L’ancien du PSG est sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2023.

Marco Verratti, Thiago Silva ou encore plus récemment Neymar, nombreux sont les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été lié au FC Barcelone ces dernières années. Cela a également été le cas d’Adrien Rabiot, formé au PSG et au club jusqu’en 2019, désormais à la Juventus. Il ne semble toutefois pas avoir échappé aux Barcelonais, puisque cette poste a été une nouvelle fois évoquée par la presse catalane, qui annonce même des contacts entre le Barça et l’entourage de Rabiot.

Aucun contact entre Rabiot et le Barça... pour le moment !