Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tension monte au Barça pour Ousmane Dembélé !

Publié le 29 avril 2021 à 17h00 par T.M.

Alors que la prolongation d’Ousmane Dembélé serait l’une des priorités de Joan Laporta au FC Barcelone, cela sentirait visiblement de plus en plus mauvais pour le Français…

Actuellement, le FC Barcelone est occupé avec la prolongation de Lionel Messi. Mais juste derrière, on retrouverait celle d’Ousmane Dembélé. Grand fan du Français, sous contrat jusqu’en 2022, Joan Laporta voudrait le conserver et ainsi lui offrir un nouveau bail. Cependant, pour les Blaugrana, cela serait plus compliqué que jamais de parvenir à un accord avec Dembélé. En Catalogne, certains suspecteraient même le fait que l’ancien joueur du Borussia Dortmund ne veuille pas prolonger et attendre un an afin de partir libre.

Le Barça en colère…

La prolongation d’Ousmane Dembélé serait donc un dossier épineux pour le FC Barcelone. Et cela commencerait à agacer au sein du club catalan. En effet, selon les informations de Francesc Aguilar, le Barça serait de plus en plus agacé par le fait que Dembélé et ses agents ne veuillent pas prolonger. Une position que les Catalans ne communiqueront jamais au risque de faire baisser le prix du champion du monde, mais telle serait bien la réalité à propos du joueur de Ronald Koeman. A suivre…