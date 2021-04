Foot - OM

OM : Lirola s’enflamme pour son entente avec Thauvin !

Publié le 30 avril 2021 à 7h15 par A.C.

Pol Lirola, arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal, s’est confié au sujet de sa relation avec Florian Thauvin.

Il est une des belles surprises de cette deuxième partie de saison. Arrivé au mois de janvier dernier, Pol Lirola s’est affirmé en quelques semaines comme le latéral droit titulaire de l’Olympique de Marseille. Prêté par la Fiorentina, il semble être exalté par le dispositif de Jorge Sampaoli, qui lui laisse une grande liberté offensive et lui permet de combiner avec son ailier, Florian Thauvin. Une complicité qui a d'excellentes répercussions sur le jeu de l’OM...

« Nous avons une bonne connexion avec Thauvin »