Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé s’inspire de Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 9h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite prolonger le bail d’Ousmane Dembélé, courant jusqu’en juin 2022, l’international tricolore ne serait pas pressé et voudrait se concentrer sur la fin de saison de son club, à l’instar de Lionel Messi.

Critiqué depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017 pour son faible apport et ses blessures à répétition, Ousmane Dembélé revit cette saison. L’international français se montre décisif et enchaîne les matches sous les ordres de Ronald Koeman. Alors que le Barça souhaitait s’en séparer l’été dernier pour renflouer ses caisses, Ousmane Dembélé est désormais dans les petits papiers de Joan Laporta, désireux de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Les bonnes prestations du champion du monde tricolore ne sont pas passées inaperçues en Europe, et le FC Barcelone refuse de voir son attaquant entrer dans sa dernière année de contrat. Cependant, Ousmane Dembélé souhaiterait au contraire prendre son temps.

Comme Messi, Dembélé veut attendre pour sa prolongation