Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça se met à rêver de Pep Guardiola !

Publié le 30 avril 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que Pep Guardiola soit toujours sous contrat avec Manchester City, Joan Laporta compterait toujours le faire revenir au FC Barcelone.

Avant de démissionner en octobre dernier, Josep Maria Bartomeu avait nommé Ronald Koeman à la tête de l’effectif du FC Barcelone afin que le héros de Wembley parvienne à apporter un second souffle à un groupe en perte de vitesse. Malgré une élimination en 1/8èmes de finale de Ligue des champions, la bande de Koeman est parvenue à soulever la Coupe du roi et est en course pour le titre de Liga bien que le Barça ait grillé un joker jeudi soir en s’inclinant à domicile face à Grenade. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Koeman pourrait ne pas aller au bout de son contrat et surtout, outre. Pour le remplacer, le nouveau président élu Joan Laporta aimerait bien rapatrier un coach qu’il avait nommé en 2008 lors de son premier passage aux commandes du club culé.

Le rêve Guardiola habiterait toujours Laporta !