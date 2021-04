Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne prendra aucun risque pour ce gros dossier !

Publié le 30 avril 2021 à 4h30 par T.M.

A l’OM, on aimerait bien évidemment continuer avec Boubacar Kamara. Toutefois, conserver le joueur de 21 ans ne se fera pas à tout prix.

Boubacar Kamara n’a plus qu’un an de contrat à l’OM. Le joueur de Jorge Sampaoli se retrouve donc à un moment important de sa carrière et plusieurs scénarios s’offrent donc à lui à l’approche du mercato estival. Alors que Pablo Longoria voudrait bien évidemment conserver Kamara et lui offrir un nouveau contrat, il devrait lui être difficile de dire non à une grosse offre. En effet, le Marseillais est la grosse valeur marchande du club et les concurrents pourraient se presser. Ainsi, afin de faire rentrer de l’argent, un transfert pourrait être bénéfique.

Pas de départ libre en 2022 !