Foot - Mercato

Mercato : Cavani reçoit un énorme appel du pied à Manchester United !

Publié le 30 avril 2021 à 9h12 par La rédaction mis à jour le 30 avril 2021 à 9h14

Auteur d’une prestation XXL jeudi soir en Europa League contre l’AS Rome, Edinson Cavani est plus que jamais invité à prolonger à Manchester United par son entraîneur.