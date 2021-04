Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Europa League, recrutement… Le message fort de l’OM pour cet été !

Publié le 30 avril 2021 à 14h10 par T.M.

Jusqu’à la fin de la saison, l’OM sera à la lutte pour se qualifier pour la prochaine Europa League. Un ticket européen qui pourrait bien être décisif pour le recrutement estival de Pablo Longoria.

« On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience ». Comme l’a fait savoir Pablo Longoria, l’OM est ambitieux pour le prochain mercato estival. Les objectifs sont nombreux pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, mais pour réaliser cela, il faudra de l’argent. Or, les comptes actuels de l’OM ne sont pas vraiment dans le vert de le président marseillais devrait avoir des moyens limités…

« Ce n’est pas négligeable »