Mercato - OM : Premier échec pour le recrutement de Longoria et Sampaoli…

Publié le 30 avril 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des pistes prioritaires de l’OM en vue du prochain mercato estival, Arturo Vidal aurait finalement recalé son ancien mentor, Jorge Sampaoli. Et Pablo Longoria devra donc trouver une autre solution pour le poste de milieu défensif la saison prochaine…

De quoi sera fait le prochain mecato estival de l’OM, alors que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli devraient avoir des moyens très limités pour composer leur futur effectif ? Interrogé jeudi en conférence de presse, l’entraîneur argentin avait fait une première annoncé très claire à ce sujet : « Jouer l'Europe c'est plus de matchs, mais c'est surtout une motivation (…) Si on a l'Europe la saison prochaine, l'effectif sera plus étoffé que si on joue uniquement le championnat et la coupe », a indiqué le technicien de l’OM. En clair, si son équipe parvient à accrocher une qualification en Europa League, la Ligue des Champions étant désormais hors de portée, Sampaoli cherchera à recruter durant le mercato. Pourtant, il vient aurait déjà essuyé un premier échec avec l’un de ses anciens protégés.

Vidal aurait recalé l’OM

Depuis plusieurs semaines, un vif intérêt de l’OM pour Arturo Vidal (33 ans) ne cesse de faire couler beaucoup d’encre, d’autant que le milieu de terrain de l’Inter Milan avait noué un lien fort avec Jorge Sampaoli lors de leur collaboration en sélection du Chili. Mais selon les révélations de La Provence ce vendredi, Vidal aurait déjà décidé de ne pas donner suite à la prise de contact de la part de l’OM, et ce pour plusieurs raisons : sportives tout d’abord, avec l’absence de Ligue des Champions, mais également financières puisqu’il perçoit un imposant salaire de 6,5M€ par an à l’Inter. En clair, l’OM ne pourra pas compter sur la présence d’Arturo Vidal au poste de milieu défensif la saison prochaine, un poste où il va pourtant falloir avancer très rapidement en raison de l’avenir incertain de Boubacar Kamara.

Longoria souhaite prolonger Kamara, mais…