Mercato - OM : Sampaoli a enfin sa réponse pour Arturo Vidal !

Publié le 30 avril 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Annoncé depuis plusieurs semaines dans le viseur de l’OM, où Jorge Sampaoli en a fait l’une de ses priorités estivales, Arturo Vidal aurait finalement repoussé les approches du club phocéen pour plusieurs raisons.

Dès son arrivée sur le banc de l’OM officialisée le 26 février dernier, Jorge Sampaoli semble avoir très rapidement évoqué plusieurs noms en interne dans l’optique du prochain mercato estival. L’entraîneur argentin en pince plus que jamais pour Thiago Almada (20 ans, Vélez Sarsfield), mais il envisage également d’attirer un profil bien plus expérimenté pour renforce l’entrejeu de l’OM : Arturo Vidal. Le milieu de terrain de l’Inter Milan, âgé de 33 ans, peine à donner satisfaction depuis son arrivée en Italie l’été dernier, et Sampaoli le connaît très bien pour avoir noue avec lui un lien très fort par le passé en sélection du Chili. Mais cela ne devrait pas suffire…

Vidal pas chaud pour l’OM