Mercato - PSG : La presse italienne persiste et signe pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

A en croire de nombreux médias italiens, Cristiano Ronaldo a de grandes chances de quitter la Juventus à la fin de la saison notamment si l'équipe italienne ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

L’heure du changement a-t-elle sonné à la Juventus ? Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport fait sa UNE sur les profonds changements à venir au sein du club italien. Selon le média, le président Andrea Agnelli, l’entraîneur Andrea Pirlo et le directeur sportif Fabio Paratici pourraient quitter leur poste dans les prochains jours. Une décision qui fait suite aux mauvais résultats obtenus cette saison par la Juventus. Eliminée en huitième de finale de ligue des champions par Porto, la Vieille Dame n’est pas certaine de se qualifier pour la prochaine édition. Pour relancer la machine et repartir sur de nouvelles bases, les propriétaires de la Juventus voudraient enregistrer le retour de Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de Turin en juin 2019. Mais du côté des joueurs, des mouvements sont aussi attendus. Tête de gondole de l’effectif italien, Cristiano Ronaldo pourrait être concerné par un départ cet été.

« Il a la possibilité de partir en cas de Ligue Europa »

« Cela me fait rire, je n'aurais jamais pensé que Ronaldo pourrait être mis en discussion. Nous parlons d'un joueur qui est actuellement le meilleur buteur de Serie A et qui a remporté cinq Ballon d'Or. [...] Il a déjà remporté beaucoup de titres avec nous et c'est un privilège de l'avoir dans notre équipe. Nous nous accrocherons à lui et l'apprécierons autant que possible. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous » déclarait Fabio Paratici en mars dernier. Pourtant, l’attaquant portugais, sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, est annoncé sur le départ par de nombreux médias italiens. Malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo se montre toujours aussi performant et continue d’intéresser les plus grandes équipes européennes. Le PSG aurait coché son nom, tout comme Manchester United. Et à en croire Massimiliano Nerozzi, le joueur pourrait bien franchir la porte de sortie notamment si la Juventus ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. « Il a la possibilité de partir en cas de Ligue Europa » a confirmé le journaliste du Corriere della Serra dans un entretien accordé à Calciomercato.it. Mécontent par les performances de son équipe, Ronaldo pourrait donc trancher dans le vif lors du prochain mercato estival et décider de relever un dernier défi en Europe.

