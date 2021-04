Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande certitude pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 30 avril 2021 à 10h15 par T.M.

L’avenir de Kylian Mbappé est encore et toujours incertain. Pour autant, du côté du Real Madrid, on serait plutôt optimiste dans ce dossier. Explications.

La réflexion de Kylian Mbappé est longue et le choix du joueur du PSG se fait toujours attendre. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français se retrouve face à un énorme choix à faire pour son avenir. Alors que Leonardo fait actuellement tout pour retenir et prolonger Mbappé au PSG, le joueur de Mauricio Pochettino doit se poser les bonnes questions car s’il refuse la proposition parisienne, il se retrouvera alors dans une position idéale pour s’en aller. Une opportunité qui pourrait alors profiter au Real Madrid, où l’optimisme grimperait…

Mbappé sur le départ ?