Mercato - PSG : Le Real Madrid s’active pour l’opération Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2021 à 9h15 par T.M.

Cet été, le Real Madrid espère l’arrivée de Kylian Mbappé. Et au sein de la Casa Blanca, on voudrait tout mettre en place pour bien accueillir l’attaquant du PSG.

Actuellement, Kylian Mbappé est totalement concentré sur la fin de saison du PSG. Mais un grand choix attend le champion du monde. En effet, il doit décider de la suite à donner à sa carrière. Va-t-il prolonger avec le club de la capitale ? Va-t-il préférer s’en aller ? Et en cas de départ, c’est notamment du côté du Real Madrid qu’il faudra regarder. Jusqu’à présent, la Casa Blanca a toujours manqué le coche pour Mbappé, mais aujourd’hui, Florentino Pérez semble enfin toucher au but. Et pour voir son rêve être exaucé, le président du Real Madrid voudrait s’en donner tous les moyens.

Conserver Zidane, une priorité !