Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez prend une grande décision pour l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 30 avril 2021 à 8h30 par T.M.

Alors que l’incertitude plane concernant l’avenir de Zinedine Zidane, dans les bureaux du Real Madrid, tout serait pourtant très clair.

« Je me préoccupe de l’instant présent pas de qui sera dans un ou deux mois. Il faut bien finir la saison et après, nous parlerons ». Pour le moment, Zinedine Zidane ne veut pas penser à son avenir. Ce n’est donc qu’à la fin de la saison que l’entraîneur du Real Madrid se penchera réellement sur le sujet, mais en attendant cette prise de position, les rumeurs se multiplient. Et malgré un contrat jusqu’en 2022 avec les Merengue, Zidane pourrait ne pas rester la saison prochaine. En effet, de plus en plus de doutes entourent la présence du Français sur le banc du Real Madrid à l’avenir.

Zidane jusqu’en 2024 ?