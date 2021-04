Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 30 avril 2021 à 8h45 par D.M.

A l’issue du match du FC Barcelone face à Grenade ce jeudi, le directeur des relations institutionnelles du club catalan, Guillermo Amor, s’est prononcé sur l’avenir de Lionel Messi.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi continue de faire parler de lui. L’attaquant argentin n’a toujours pas prolongé son bail et entend, pur l’heure, se concentrer sur le terrain. Le joueur compte prendre une décision à la fin de la saison et choisir s’il reste au sein de la formation blaugrana la saison prochaine ou s’il quitte la Catalogne. En cas de départ, Messi pourrait rebondir au PSG. Selon le journaliste Marcelo Bechler, qui avait annoncé l‘arrivée de Neymar à Paris en 2017, Leonardo aurait transmis au joueur un contrat de deux ans + une année en option. Manchester City resterait aussi aux aguets.

« Nous voulons qu'il reste mais nous devons le laisser tranquille et le laisser décider »