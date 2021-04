Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Raphaël Varane s'accélère !

Publié le 30 avril 2021 à 12h00 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Chelsea et Manchester United auraient commencé à se pencher sérieusement sur ce dossier.

Interrogé il y a quelques jours sur son avenir, Raphaël Varane avait botté en touche. « Mon avenir est clair, je suis concentré sur la fin de saison, nous sommes dans un moment intense, on doit se concentrer sur nos matches à venir. C’est le plus important. (...) C’est normal que je sois concentré sur la fin de saison » avait-il confié en conférence de presse. Mais à en croire la presse espagnole, un départ à la fin de la saison ne serait pas exclu. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, le défenseur voudrait relever un nouveau défi et serait prêt à changer d'équipe lors de l’intersaison.

Chelsea et Manchester United auraient approché l'agent de Varane

A la recherche d’un défenseur central, le PSG est annoncé comme l’un des prétendants, mais l’option la plus probable reste un départ en Premier League. Journaliste italien, Nicolo Schira confirme que Raphaël Varane n’a toujours pas prolongé son bail avec le Real Madrid et pourrait quitter l’Espagne à la fin de la saison. Chelsea et Manchester United seraient intéressées et auraient même entamé des discussions avec son agent afin de prendre la température dans ce dossier Varane.