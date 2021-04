Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence colossale pour Leonardo dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 30 avril 2021 à 11h45 par D.M.

A en croire la presse anglaise, le PSG aurait coché le nom de Ben White, jeune défenseur de Brighton. Un joueur suivi par de prestigieux clubs européens.

L’été dernier, le PSG avait décidé de se séparer de Thiago Silva, mais n’est pas parvenu à attirer un défenseur central afin de le remplacer numériquement. Un manque qui devrait être comblé lors du prochain mercato estival. Plusieurs joueurs ont été annoncés dans le viseur de Leonardo à l’instar de David Alaba (Bayern Munich) ou encore de Sergio Ramos (Real Madrid). Et à en croire la presse anglaise, le PSG aurait activé une nouvelle piste en Premier League.

De nombreuses équipes intéressées par Ben White