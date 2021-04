Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos pose ses conditions à Florentino Pérez !

Publié le 29 avril 2021 à 10h30 par T.M.

Depuis plusieurs mois, cela bloque pour la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid. Toutefois, souhaitant continuer avec les Merengue, l’Espagnol pourrait faire un geste… sous conditions.

Pour le moment, l’avenir de Sergio Ramos n’est toujours pas réglé. Et alors que la fin de saison approche, l’Espagnol se rapproche également de la fin de son contrat. Par conséquent, le joueur de Zinedine Zidane pourrait se retrouver libre d’ici peu et rejoindre un nouveau club gratuitement, ce qui ne manquerait pas d’intéresser certains, à l’instar du PSG. Mais la priorité de Sergio Ramos serait pourtant claire : il veut continuer au Real Madrid. Cependant, pour cela, il faut trouver un accord avec Florentino Pérez pour un nouveau contrat. Et jusqu’à présent, cela bloqué sur les termes de ce bail étant donné que les positions de chacun n’étaient pas les mêmes. Toutefois, prochainement, cela pourrait bien avancer…

Ramos prêt à faire un effort, mais…