Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le successeur de Sergio Ramos va débarquer pour 0€ !

Publié le 28 avril 2021 à 21h30 par La rédaction

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba devrait rejoindre le Real Madrid. Mais le destin de l’Autrichien pourrait être lié à celui de Sergio Ramos.

Depuis de nombreuses semaines désormais, il est acté que David Alaba quittera le Bayern Munich la saison prochaine. L’Autrichien devrait rejoindre un autre grand d’Europe, car tous les voyants sont au vert quant à une arrivée au Real Madrid, où sa polyvalence sera un atout. Mais surtout, parce que le club espagnol pourrait voir partir Sergio Ramos gratuitement en fin de saison.

Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé