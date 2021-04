Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme sérieusement pour Varane !

Publié le 30 avril 2021 à 11h00 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane n’a toujours pas trouvé d’accord avec son équipe pour prolonger son bail. Un départ à la fin de la saison ne serait pas exclu.

Recruté en 2011 sur les conseils d’un certain Zinédine Zidane, Raphaël Varane est devenu l’un des hommes forts du Real Madrid. Mais à l’instar de son compère en défense centrale, Sergio Ramos, son avenir en Espagne demeure incertain. Selon la presse ibérique, Varane voudrait relever un nouveau défi et serait prêt à changer d’air lors du prochain mercato estival. Le PSG et plusieurs équipes de Premier League seraient prêts à l’accueillir lors de l’intersaison.

Varane n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid