Mercato - Real Madrid : Ramos, Varane… Un rôle décisif pour Zinedine Zidane ?

Publié le 30 avril 2021 à 10h00 par T.M.

Au Real Madrid, Florentino Pérez ferait actuellement tout pour conserver Zinedine Zidane. Et cela pourrait bien avoir un impact sur le mercato estival de la Casa Blanca.

Restera, ne restera pas ? Telle est la question qui revient de plus en plus concernant Zinedine Zidane. Pourtant sous contrat jusqu’en 2022, l’entraîneur du Real Madrid pourrait s’en aller cet été. L’incertitude plane donc concernant Zidane, même si en coulisse, Florentino Pérez ferait tout pour le conserver. En effet, selon les informations d’ El Confidencial , le président du Real Madrid voudrait installer de la stabilité au sein de son club et souhaiterait ainsi conserver Zizou et même lui offrir un nouveau contrat jusqu’en 2024.

Garder Zidane pour garder les cadres ?