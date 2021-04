Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo tout proche de la sortie ?

Publié le 30 avril 2021 à 9h45 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo envisagerait de quitter la Serie A à la fin de la saison. Annoncé dans le viseur du PSG, l’attaquant portugais pourrait rebondir à Manchester United.

Agé de 36 ans, Cristiano Ronaldo serait prêt pour un ultime défi en Europe avant de possiblement rejoindre la MLS. Arrivé en 2018 à la Juventus, l’attaquant portugais est annoncé sur le départ par de nombreux médias. Déçu par les prestations de son équipe cette saison, le joueur pourrait quitter l’Italie en cas de non-qualifications pour la Ligue des champions. Dans ce cas, le PSG est annoncé comme l’un des clubs susceptibles de l’accueillir la saison prochaine.

Ronaldo songe clairement à quitter la Juventus