Mercato - OM : Cette énorme bombe lâchée sur l’arrivée de Thiago Almada !

Publié le 3 mai 2021 à 10h45 par T.M.

Cet été, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli chercheront à recruter Thiago Almada. Et pour l’arrivée du crack argentin, l’OM pourrait bien partir avec une longueur d’avance.

Pablo Longoria l’a annoncé, en plus de recruter des joueurs expérimentés cet été, il veut également faire venir des « pépites » à l’OM. Reste à les trouver et une serait déjà identifiée : Thiago Almada. A 20 ans, le milieu offensif de Vélez Sarsfield, perçu comme le « nouveau Messi », est annoncé comme l’un des plus grands talents du football argentin. Tombés sous le charme d’Almada, Sampaoli et Longoria pourraient donc prochainement lancer une offensive, même s’il faudra se méfier de la concurrence et notamment de celle de l’Inter Milan.

Déjà un accord entre Almada et Longoria ?