Mercato - OM : Longoria face à un énorme danger pour Thiago Almada !

Publié le 30 avril 2021 à 16h15 par T.M.

Cet été, l’un des objectifs de l’OM sera de recruter Thiago Almada. Toutefois, le crack argent de Vélez Sarsfield ne plairait pas seulement à Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.

Voulant faire un mix de joueurs expérimentés et de pépites pour le recrutement estival de l’OM, Pablo Longoria pourrait notamment se tourner vers l’Argentine pour dénicher ces cracks. En effet, sur la Canebière, on serait tombé sous le charme de Thiago Almada, pépite du Vélez Sarsfield. Un joueur qui plait d’ailleurs à Jorge Sampaoli comme il le faisait savoir ce jeudi en conférence de presse : « Je le connais très bien, on a un très bon rapport. Au-delà de mon goût personnel, je ne sais pas si le club l'a contacté. C'est un joueur d'avenir, n'importe quel club le voudrait dans son effectif ».

Attention à l’Inter Milan !