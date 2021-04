Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aurait une grosse ouverture pour le «nouveau Messi» !

Publié le 30 avril 2021 à 13h10 par G.d.S.S.

Ciblé par l’OM en vue du prochain mercato estival, Thiago Almada fait l’objet d’une clause libératoire à hauteur de 20M€. Mais son club pourrait finalement le lâcher pour moitié moins…

Interrogé mercredi en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria évoquait la piste Thiago Almada (20 ans, Vélez Sarsfield) qui est annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli : « Je n’aime pas parler des noms tant que l’opération n’est pas faite. C’est normal que la presse sorte des noms. Ce que je peux confirmer, c’est qu’on travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience », a indiqué Longoria. Et ce profil pourrait finalement être accessible sur le plan financier pour l’OM…

Almada a une clause à 20M€, mais…