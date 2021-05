Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ toujours plus proche pour Arkadiusz Milik ?

Publié le 3 mai 2021 à 8h45 par T.M.

Cet été, du côté de l’OM, on craint de voir partir Arkadiusz Milik. Un scénario catastrophe qui aurait bien de grandes chances de se produire.

Face aux performances décevantes de Dario Benedetto, l’OM s’était mis en quête, l’hiver dernier, d’un nouveau buteur. Et c’est finalement à Naples que Pablo Longoria a trouvé son bonheur. Mis de côté par Gattuso, Arkadiusz Milik est venu se relancer sur la Canebière et pour le moment, cela fonctionne bien puisque le Polonais enchaine les belles prestations. Toutefois, cette union entre l’OM et Milik pourrait n’être que de courte durée. A cause d’une clause libératoire à hauteur de 12M€, le buteur de 26 ans intéresse de nombreux clubs, notamment en Italie, où la Juventus et l’AS Rome pourraient tenter de le faire revenir de l’autre côté des Alpes.

Un avenir loin de l’OM ?