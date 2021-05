Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Longoria réaliser un nouveau miracle avec Milik ?

Publié le 2 mai 2021 à 12h30 par A.M.

Prêté pour 18 mois à l'OM, Arkadiusz Milik s'engagera définitivement avec le club phocéen en fin de saison. Avant d'être transféré ? C'était la tendance forte ces dernières semaines, mais la donne serait en train d'évoluer à Marseille.

En quête d'un attaquant, Pablo Longoria a frappé fort cet hiver en obtenant le prêt d'Arkadiusz Milik pour 18 mois. L'international polonais devrait d'ailleurs s'engager définitivement avec l'OM en fin de saison comme l'a récemment expliqué le président marseillais : « Je ne peux pas prendre de position catégorique. On a le contrôle de Milik, oui. C’est un joueur de l’OM, mais la formule est difficile à expliquer. C’est un prêt avec obligation d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples sauf si on le décide. On a le contrôle ». Toutefois, plusieurs rumeurs circulent concernant l'existence d'un accord entre l'OM et Arkadiusz Milik pour un retour de l'attaquant en Serie A dès cet été contre un chèque de 12M€. Mais là encore, Pablo Longoria s'est montré catégorique ces derniers jours : « Il n’y a pas de gentleman agreement, il faut négocier avec nous. Il dit tous les jours qu’il est content d’être ici. Mais il y a toujours une possibilité d’aller dans un top club européen. Il n’y a pas de parole donnée pour libérer le joueur en cas de grosse offre. Mais l’intention du joueur est de rester à l’OM . » Autrement dit, l'hypothèse de voir Arkadiusz Milik rester encore un peu à l'OM semble prendre de l'ampleur.

Milik ne ferme pas la porte à l'OM

D'autant plus qu'Arkadiusz Milik ne fermait pas la porte à la possibilité de rester à l'OM au micro de Canal+ : « Pourquoi je veux quitter Marseille ? Ce n’est pas la vérité. C’est ce que les médias disent, ce qu’ils inventent. Je n’ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Comme je vous ai dit tout à l’heure, je suis très heureux ici. Je me sens bien. Marseille m’a donné une chance dans un moment difficile. J’ai vraiment apprécié ça. Je suis heureux ici, je joue, je marque. (…) Ma déclaration sur ma volonté de jouer en Ligue des champions dans les grands clubs ? En fait la question était aussi : "quels sont mes rêves ?". En fait, en disant ça, je voulais dire que je suis quelqu’un d’ambitieux, qui veut grandir et devenir meilleur. Je pense que les gens ont mal interprété mes mots. Comme j’ai dit, je suis heureux à Marseille. Et bien sûr, mon rêve est de gagner la Ligue des champions et d’autres choses. Peut-être que je n’y arriverai jamais, mais c’est mon rêve. Donc je travaille pour ça, et on verra bien. Si je serai à Marseille la saison prochaine ? J’ai un contrat à Marseille, je suis heureux ici, j’ai un contrat avec Marseille. Ça dépendra aussi du club »..

Un prix revu à la hausse ?

Par conséquent, Pablo Longoria pourrait de nouveau réaliser un très gros coup en conservant Arkadiusz Milik plus longtemps que prévu ce qui permettrait à l'OM de s'appuyer sur un attaquant de haut niveau la saison prochaine. Hypothèse renforcée par les récentes informations de la presse italienne qui révélait que ce ne serait non pas 12M€ qu'il faudrait débourser pour s'offrir le Polonais, mais bien 20M€. Uns somme non négligeable compte tenu de la situation économique actuelle. La Juventus, l'AS Roma, l'Atlético de Madrid et même le PSG seraient tout de même intéressés par l'ancien buteur du Napoli. Mais quoi qu'il arrive, même si l'OM venait à vendre Arkadiusz Milik, la plus-value serait très intéressante. Autrement dit, Pablo Longoria semble bien avoir réalisé une très belle affaire, quoi qu'il arrive.