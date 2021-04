Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 21h00 par Th.B. mis à jour le 30 avril 2021 à 21h05

Alors qu’un départ d’Arkadiusz Milik dès le prochain mercato est évoqué dans la presse, l’attaquant de l’OM a assuré se sentir bien et heureux à Marseille tout en dévoilant que la suite ne dépendait pas seulement de lui, mais aussi de la direction phocéenne.

Quelques petits mois et puis s’en va ? Arrivé au cours du mercato hivernal sous la forme d’un prêt d’un an et demi à l’OM, Arkadiusz Milik pourrait déjà être sur le départ. En effet, la Juventus chercherait un nouvel avant-centre et s’intéresserait au profil de l’international polonais. Cependant, le Borussia Dortmund s’intéresserait également à Milik à l’instar du PSG à en croire Tuttosport . À Marseille, tout le monde est sur la même longueur d’onde. Que ce soit le président Pablo Longoria ou son coéquipier Valentin Rongier, la volonté du club est claire : qu’il poursuive son aventure phocéenne. Et dans l’esprit d’Arkadiusz Milik, un départ n’est pas d’actualité.

Milik assure ne pas vouloir quitter Marseille et rappelle qu’il a « un contrat » au club