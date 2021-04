Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme sortie de Matthijs de Ligt sur son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 20h00 par A.C.

Toujours courtisé par le FC Barcelone, Matthijs de Ligt semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Révélation de l’Ajax Amsterdam comme Frenkie De Jong en 2019, Matthijs de Ligt était courtisé par les plus grands clubs d’Europe. C’était le cas du Paris Saint-Germain, mais surtout du FC Barcelone ! En Catalogne on rêvait en effet de faire coup double avec De Jong, puis De Ligt. Mais finalement, le défenseur a surpris tout le monde en choisissant la Juventus, où il s’est rapidement affirmé comme un titulaire indiscutable. Le retour de Joan Laporta à la présidence semble toutefois avoir relancé cette piste, puisque plusieurs sources assurent que le Barça souhaiterait frapper un gros coup avec De Ligt.

« C'est un honneur de jouer avec le maillot de la Juve »