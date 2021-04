Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik lâche un énorme indice pour son avenir !

Publié le 30 avril 2021 à 18h45 par Th.B. mis à jour le 30 avril 2021 à 18h49

Pourtant annoncé sur le départ cet été pour la Juventus ou ailleurs, Arkadiusz Milik semble avoir comme projet de rester la saison prochaine pour qualifier l’OM en Ligue des champions.

Et si Arkadiusz Milik quittait l’OM dès le prochain mercato ? Arrivé en prêt pour une durée de 18 mois en provenance du Napoli cet hiver, l’international polonais serait parvenu à inclure une clause lui permettant de s’en aller pour 12M€, ou plutôt 8M€ et 4M€ de bonus si un club formulait cette offre à l’intersaison. En quête d’un nouvel attaquant, la Juventus se serait penchée sur le profil du buteur de l’OM qui se sent cependant bien à Marseille comme son coéquipier Valentin Rongier l’a assuré en conférence de presse jeudi. « Il se sent très bien ici. On a un groupe qui est facile, mais il a tout fait pour bien s'intégrer. Dans le vestiaire, c'est un grand pro, toujours de bonne humeur. On espère que ça jouera dans sa décision de rester ». Et il se pourrait bien que Milik ait l’intention de rester la saison prochain à l’Olympique de Marseille.

Milik veut se battre la saison prochaine pour une place en Ligue des champions !