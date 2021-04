Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour la priorité de Longoria et Sampaoli !

Publié le 30 avril 2021 à 17h15 par T.M.

A 20 ans, Thiago Almada est annoncé comme la priorité estivale de l’OM. Cependant, le nom du crack argentin de Vélez Sarsfield aurait été coché par d’autres clubs.

Ce jeudi, en conférence de presse, Jorge Sampaoli a confirmé son intérêt pour Thiago Almada. L’entraîneur de l’OM a ainsi validé les informations parues précédemment dans la presse argentine. Celle-ci annonçait ainsi la volonté de Sampaoli de s’offrir le crack de Vélez Sarsfield et qu’une offre pourrait prochainement être formulée. L’OM et Pablo Longoria pourraient donc prochainement passer à l’attaque pour la pépite argentine de 20 ans, dont la clause libératoire est de 25M€, mais son transfert pourrait se négocier à un montant moindre.

Et maintenant Flamengo ?