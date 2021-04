Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation sur les dessous du choix de David Alaba !

Publié le 30 avril 2021 à 19h00 par T.M.

La saison prochaine, David Alaba devrait être un joueur du Real Madrid. Et pour ce joli coup, la Casa Blanca pourrait notamment remercier… Toni Kroos.

Pour le moment, une chose est sûre pour l’avenir de David Alaba, il ne jouera plus au Bayern Munich. Alors que l’Autrichien va quitter la Bavière, il doit désormais trouver son futur club. Et si rien n’a encore été officialisé à ce sujet, il n’y aurait plus vraiment de doute à ce sujet. En effet, la saison prochaine, David Alaba devrait être un joueur du Real Madrid. D’ici peu, le joueur de 28 ans débarquera au sein de l’effectif de Zinedine Zidane pour y renforcer le secteur défensif, qui pourrait bien voir Sergio Ramos et Raphaël Varane partir cet été.

La connexion Kroos-Alaba a payé !