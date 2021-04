Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande menace se profile pour ce plan B de Koeman !

Publié le 1 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

En cas d'échec dans le dossier Memphis Depay, le FC Barcelone souhaiterait se rabattre sur Donyell Malen. Mais le club catalan va devoir faire face à une concurrence rude dans la course à l'attaquant du PSV. Et pour le moment, les Blaugrana n'auraient pas l'avantage dans les négociations.

En vue de la saison prochaine, Ronald Koeman souhaite voir du renfort offensif arriver au FC Barcelone. La cible principale du technicien néerlandais reste Memphis Depay, qui arrive en fin de contrat avec l’OL en juin prochain. Néanmoins, l’avenir de l’attaquant de 27 ans n’est pas encore fixé à 100 %. Par conséquent, les dirigeants catalans prévoiraient un plan B en cas d’échec avec Memphis Depay. Ainsi, Donyell Malen figurerait sur la liste de Joan Laporta. Néanmoins, les Blaugrana ne seraient pas seuls sur ce dossier et vont devoir faire face à une très grosse concurrence. L’affaire se profilerait même mal pour le Barça à l’heure actuelle.

Liverpool mènerait la danse pour Donyell Malen